Reytinglerin galibi hangisi oldu?
07.01.2017 Cumartesi günü reyting sıralaması...Dizi - 08 Ocak 2017 10:45
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