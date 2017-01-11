Reytinglerin galibi hangisi oldu?
10.01.2017 Salı günü reyting sıralaması...Dizi - 11 Ocak 2017 10:50
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Reytingler, O Ses Türkiye, Anne, Hayat Şarkısı, Gülümse Yeter,
DİZİ HABERLERİ
- "Kara Sevda" 51. bölüm özeti, fotoğrafları ve fragmanı!
- "Kim Milyoner Olmak İster?"i artık o sunacak!
- "No: 309" 30. bölüm özeti, fotoğrafları ve fragmanı!
- "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" neden yayınlanmıyor? Bir açıklama da Deniz Çakır'dan geldi...
- Cesur ve Güzel 9. bölüm 4. fragmanı yayınlandı! Sühan ve Cesur kaza yapıyor
- Yıldızlar Şahidim dizisi ilk fragmanı yayınlandı! Özge Gürel dönüyor...
- "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" neden yayınlanmıyor? Oktay Kaynarca açıkladı!
- Hayat Şarkısı 37. bölümünde neler olacak?
- Cesur, büyük bir tuzağın içinde!
- "İçerde" zirvede!