Reytinglerin galibi hangisi oldu?
11.01.2017 Çarşamba günü reyting sıralaması...Dizi - 12 Ocak 2017 10:55
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Bağlantılar: Reytingler, Diriliş Ertuğrul, Kara Sevda, Poyraz Karayel
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