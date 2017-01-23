Reytinglerin galibi hangisi oldu?
22.01.2017 Pazar günü reyting sıralaması...Dizi - 23 Ocak 2017 10:36
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