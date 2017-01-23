Reytinglerin galibi hangisi oldu?

22.01.2017 Pazar günü reyting sıralaması...

Dizi - 23 Ocak 2017 10:36
Reytinglerin galibi hangisi oldu?




YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • "Masum" dizisinin galası yapıldı
  • 'Ölene Kadar'da aşk başlıyor!
  • Yeni dizi; Savaşçı
  • "İçimdeki Fırtına başlıyor" selfie'si
  • Bunu kimse beklemiyordu!
  • Cesur ve Güzel'de skandal hata
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Ölene Kadar'da kızdıran sahne!
  • Melek, Celal Baba'yı vuracak mı?
  • 'Cesur ve Güzel' Latin Amerika'da

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel'de skandal hata
  • 'Ölene Kadar'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı!
  • Tolgahan Sayışman'dan Murat Yıldırım'a destek!
  • "İçerde" Melek, Celal Baba'yı vuracak mı?
  • 'Vatanım Sensin' setinde aşk!
  • Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya zor sorular!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • O Hayat Benim'de Bahar ve Ateş'e şok
Cesur ve Güzel'de skandal hata

EN POPÜLER HABERLER

  • "Masum"un galasına ünlü akını
  • Sezin Erbil o yoruma isyan etti
  • Meryem Uzerli'nin zor günleri!
  • Demet Akalın o konuyu açıkladı
  • "İçerde"de Coşkun paylaşılamıyor!
  • Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya zor sorular!
  • 'Vatanım Sensin' setinde aşk!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
"Masum"un galasına ünlü akını