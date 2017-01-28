Reytinglerin galibi hangisi oldu?

27.01.2017 Cuma günü reyting sıralaması...

Dizi - 28 Ocak 2017 10:53
Reytinglerin galibi hangisi oldu?



YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • Türk dizilerine ödül yağmuru!
  • Aşk ve Mavi'de sürpriz nikah
  • EDHO'ya toplu kutlama!
  • Perşembe'nin galibi Vatanım Sensin
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Cesur ve Güzel'de nikah var
  • Celal Baba'dan Sarp'a zor görev!
  • Gökçe Bahadır dönüyor!
  • En iyi yabancı dizi hangisi?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel'de nikah var
  • Şükrü Özyıldız'ın yeni imajı Çağatay Ulusoy'a benzetildi!
  • Seren Serengil'den Engin Akyürek'e: "Aşkım"
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Birce Akalay kendini müziğe verdi
  • Arda Turan eleştirilere yanıt verdi!
  • Mustafa Ceceli'nin yanındaki gizemli kadın kimdi?
  • Çağatay Ulusoy, Medcezir'i unutmadı
Cesur ve Güzel'de nikah var

EN POPÜLER HABERLER

  • Derya'dan itiraf: Seçkin'i görünce..
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Berrak Tüzünataç'a şok: 20 ay hapis cezası
  • Şaşırtan sözler: Merve Boluğur hamile mi?
  • Mustafa Ceceli polisten böyle kaçtı!
  • Lohan'dan Erdoğan'a ziyaret
  • Rüzgar Erkoçlar aşka geldi!
  • Çağla Şıkel'den örnek davranış
Derya'dan itiraf: Seçkin'i görünce..