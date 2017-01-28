Reytinglerin galibi hangisi oldu?
27.01.2017 Cuma günü reyting sıralaması...Dizi - 28 Ocak 2017 10:53
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