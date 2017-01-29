Reytinglerin galibi hangisi oldu?
28.01.2017 Cumartesi günü reyting sıralaması...Dizi - 29 Ocak 2017 11:20
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