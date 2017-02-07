Reytinglerin galibi hangisi oldu?
06.02.2017 Pazartesi günü reyting sıralaması...Dizi - 07 Şubat 2017 10:59
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