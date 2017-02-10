Reytinglerin galibi hangisi oldu?
10.02.2017 Perşembe günü reyting sıralaması..Dizi - 10 Şubat 2017 10:42
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