Reytinglerin galibi hangisi oldu?
11.02.2017 Cumartesi günü reyting sıralaması...Dizi - 12 Şubat 2017 10:30
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