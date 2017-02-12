Reytinglerin galibi hangisi oldu?

11.02.2017 Cumartesi günü reyting sıralaması...

Dizi - 12 Şubat 2017 10:30
Reytinglerin galibi hangisi oldu?



YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • "İçerde"den heyecan dolu tanıtım!
  • Yıldız oyuncu hastaneye kaldırıldı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Cesur ve Güzel' dizi setinde kriz!
  • Bu sahne izleyenleri ağlatacak!
  • 'Kara Sevda'dan bir ilk!
  • Romantik gecce Twıtter'ı salladı!
  • 'Vatanım Sensin' zirvede!
  • Ölene Kadar'da yakınlaşma
  • 'İçimdeki Fırtına' ne zaman başlıyor

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • "Çağla dudak dudağa"
  • 'Kara Sevda'dan bir ilk!
  • Reyting için bunu da yaptılar?
  • Selen Görgüzel doğum gününü kutladı!
  • Beyaz, İrem Derici'ye silikonları sorunca...
  • Emrah'tan 'Sevgililer Günü' süprizi!
  • Hazal Kaya: Ekranı özledim!
  • Bu sahne izleyenleri ağlatacak!
"Çağla dudak dudağa"

EN POPÜLER HABERLER

  • Aralarına yine mesafe giriyor!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kenan Doğulu'dan itiraflar
  • Başak Dizer isyan etti: Yalancı değilim!
  • Demet Akalın'dan örnek davranış!
  • Hazal Kaya: Ekranı özledim!
  • Hatice Şendil'in doğum hazırlığı!
  • Beyaz, İrem Derici'ye silikonları sorunca...
Aralarına yine mesafe giriyor!