Reytinglerin galibi hangisi oldu?
13.02.2017 Pazartesi günü reyting sıralaması...Dizi - 14 Şubat 2017 11:00
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