Reytinglerin galibi hangisi oldu?

14.02.2017 Salı günü reyting sıralaması...

Dizi - 15 Şubat 2017 10:34
Reytinglerin galibi hangisi oldu?
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • Dizinin hayranlarına kötü haber
  • Yeni bölümden ilk sahne yayınlandı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sevgililer Günü sürprizi!
  • İlk bölümünü birlikte izlediler!
  • Sarp ve Mert'in hayatı tehlikede!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Poyraz Karayel veda ediyor!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "İçerde"den heyecan dolu tanıtım!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Eşinin korumasıyla yasak aşk!
  • Zeynep Demirel'den hamilelik müjdesi
  • Zafer Algöz'den 'Recep İvedik' tepkisi
  • Mesut Özil ve Amine Gülşe yeniden birlikte mi?
  • Tarkan'dan 'Sevgililer Günü' paylaşımı!
  • Dizinin hayranlarına kötü haber
  • Evlilik programlarına milyonluk cezalar
  • Şarkıcı Sıla kazada yaralandı
Eşinin korumasıyla yasak aşk!

EN POPÜLER HABERLER

  • Yılmaz Erdoğan'ın panik anları!
  • Sıla kaza sonrası konserini iptal etmedi!
  • Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya Sevgililer Günü sürprizi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Survivor'da kim elendi? (14.02.2017)
  • Instagram'da ünlüler - 14.02.2017
  • Tarkan'dan 'Sevgililer Günü' paylaşımı!
  • Hülya Avşar Rafet El Roman düetinden ilk kare
Yılmaz Erdoğan'ın panik anları!