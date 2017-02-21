Reytinglerin galibi hangisi oldu?

20.02.2017 Pazartesi günü reyting sıralaması...

Dizi - 21 Şubat 2017 10:28
Reytinglerin galibi hangisi oldu?



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