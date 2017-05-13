Reytinglerin galibi hangisi oldu? (13.05.2017)

13.05.2017 Cuma günü reyting sıralaması...

Dizi - 13 Mayıs 2017 10:40
Reytinglerin galibi hangisi oldu? (13.05.2017)
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