Reytinglerin galibi hangisi oldu?

25.04.2017 Salı günü reyting sıralaması...

Dizi - 26 Nisan 2017 10:12
Reytinglerin galibi hangisi oldu?
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza
  • Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi
  • Cara Delevingne'in son hali şaşırttı
  • Bu hareketi kafa karıştırdı!

"İyi ki doğdun her şeyim"

DİZİ HABERLERİ

  • Kara Sevda'da savaş çanları!
  • Melek’e veda yemeği düzenlendi!
  • İşte 'İçerde'nin final tarihi!
  • Bensu Soral'dan veda mesajı!
  • Diriliş bu hafta yayınlanmıyor!
  • Birce Akalay'ın vedası!
  • Evcilik oyunu gerçek mi oluyor?
  • Mert için yolun sonu mu geliyor?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Şili'de Kara Sevda rüzgarı esiyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Şeyma Subaşı geçmişe götürdü!
  • Bensu Soral'dan duygusal veda mesajı!
  • İbrahim Erkal'dan üzen haber
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Seren Serengil, Ebru Şallı'yı savundu!
  • Survivor'da elenen isim belli oldu!
  • Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi
  • Reytingler ‘Diriliş’ diyor, sosyal medya ‘Söz’
Şeyma Subaşı geçmişe götürdü!