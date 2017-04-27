Reytinglerin galibi hangisi oldu?

26.04.2017 çarşamba günü reyting sıralama...

Dizi - 27 Nisan 2017 10:38
Reytinglerin galibi hangisi oldu?
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!
  • Ödedikleri hesap 6 bin TL değilmiş!
  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza
  • Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi

Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!

DİZİ HABERLERİ

  • 'Kara Yazı'dan kötü haber!
  • Hayat Şarkısı'nda 'Şili' sürprizi!
  • Kara Sevda'da savaş çanları!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Melek’e veda yemeği düzenlendi!
  • İşte 'İçerde'nin final tarihi!
  • Bensu Soral'dan veda mesajı!
  • Diriliş bu hafta yayınlanmıyor!
  • Birce Akalay'ın vedası!
  • Evcilik oyunu gerçek mi oluyor?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi
  • İşte Murat Boz'un annesi ve babası!
  • Seren Serengil, Ebru Şallı'yı savundu!
  • Hadise tesettüre girdi!
  • Reytingler ‘Diriliş’ diyor, sosyal medya ‘Söz’
  • Survivor'da elenen isim belli oldu!
  • Ata Demirer'den aşk açıklaması
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi