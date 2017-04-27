Reytinglerin galibi hangisi oldu?
26.04.2017 çarşamba günü reyting sıralama...Dizi - 27 Nisan 2017 10:38
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Reytingler, Diriliş Ertuğrul, Kara Sevda, No:309
DİZİ HABERLERİ
- 'Kara Yazı'dan kötü haber! Final yapıyor..
- Hayat Şarkısı, Şili’de yayına giriyor!
- Kara Sevda'da savaş çanları çalıyor
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- İçerde'nin Melek’ine veda yemeği
- İçerde'nin final tarihi belli oldu
- Bensu Soral'dan duygusal veda mesajı!
- Diriliş "Ertuğrul"a bir hafta ara!
- 'Hayat Bazen Tatlıdır' da veda ediyor!
- No: 309'un 45. bölümünde neler olacak?