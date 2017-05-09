Reytinglerin galibi hangisi oldu?

08.05.2017 Pazartesi günü reyting sıralaması...

Dizi - 09 Mayıs 2017 10:30
Reytinglerin galibi hangisi oldu?
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