Reytinglerin galibi hangisi oldu?
10.05.2017 çarşamba günü reyting sıralama...Dizi - 11 Mayıs 2017 10:30
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Bağlantılar: Reytingler, Diriliş Ertuğrul, Kara Sevda, No:309
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