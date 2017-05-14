Reytinglerin galibi hangisi oldu?

13.05.2017 Cumartesi günü reyting sıralaması...

Dizi - 14 Mayıs 2017 10:30
Reytinglerin galibi hangisi oldu?
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hamdi Alkan tarz değiştirdi
  • Miley Cyrus, klip çekimlerinde göz doldurdu
  • Seksler de artık dijital
  • Bahar Candan'ın şaşırtan değişimi
  • Bir de öyle bir şehir efsanesi var ki...

Hamdi Alkan tarz değiştirdi

DİZİ HABERLERİ

  • Serenay Sarıkaya'dan ateşli sahne
  • "Söz"den 'Anneler Günü' sürprizi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Aşk ve Mavi’ye sürpriz oyuncu!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İşte 'Fİ'nin yeni bölümlerinin tarihi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Çoban Yıldızı'na yeni isim!
  • Özge Gürel’in yeni dizisi belli oldu!
  • Dizilerin sosyal medya karnesi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Bir giydi, bir çıkardı ve sonra da...
  • Joanna Krupa'nın olay transparanı
  • Yağmur Ünal, Arda Turan'ın mutfağında...
  • Tülin Şahin ve Memet Özer boşandı
  • Serenay Sarıkaya'dan ateşli sahne!
  • Bülent Ersoy'un pırlantalı aracı
  • Hande Erçel'in cesur geccesi!
  • "Söz"den 'Anneler Günü' sürprizi!
Bir giydi, bir çıkardı ve sonra da...