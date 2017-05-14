Reytinglerin galibi hangisi oldu?
13.05.2017 Cumartesi günü reyting sıralaması...Dizi - 14 Mayıs 2017 10:30
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