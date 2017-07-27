Reytinglerin galibi hangisi oldu?

26.07.2017 çarşamba günü reyting sıralama...

Dizi - 27 Temmuz 2017 10:15
Reytinglerin galibi hangisi oldu?
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Reytinglerin galibi hangisi oldu?