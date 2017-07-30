Reytinglerin galibi hangisi oldu?
29.07.2017 Cumartesi günü reyting sıralaması...Dizi - 30 Temmuz 2017 10:29
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
DİZİ HABERLERİ
- Engin Öztürk'ten yeni dizi müjdesi!
- Deli Gönül'de ortalık toz duman!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Bu Sayılmaz’ın ilk tanıtımı yayınlandı!
- Show TV'ye Dünya Güzellerim cezası!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Deniz Çakır Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrılıyor mu?
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- No: 309'un sezon finali ve yeni sezon tarihi belli oldu!