Reytinglerin galibi hangisi oldu? (27.04.2017)
27.04.2017 Perşembe günü reyting sıralaması...Dizi - 28 Nisan 2017 10:55
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