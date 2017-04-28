Reytinglerin galibi hangisi oldu? (27.04.2017)

27.04.2017 Perşembe günü reyting sıralaması...

Dizi - 28 Nisan 2017 10:55
Reytinglerin galibi hangisi oldu? (27.04.2017)
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