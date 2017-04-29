Reytinglerin galibi hangisi oldu? (28.04.2017)
28.04.2017 Cuma günü reyting sıralaması...Dizi - 29 Nisan 2017 10:30
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