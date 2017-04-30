Reytinglerin galibi hangisi oldu? (29.04.2017)

29.04.2017 Cumartesi günü reyting listesi..

Dizi - 30 Nisan 2017 11:02
Reytinglerin galibi hangisi oldu? (29.04.2017)
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