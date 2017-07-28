Hızlı adımlarla Akmerkez’de görüntülenen Rıdvan Dilmen, yakın bir aile dostunun çocuklarının doğum günü olduğunu ve hediye almak için çocuk mağazalarını aradığını belirtti. Avm’nin üst katındaki bir çocuk mağazasına gelerek hediyesini seçen Dilmen, doğum gününe geç kalmamak için yine hızlı adımlarla Akmerkez’den ayrıldı.
Rıdvan Dilmen'in Akmerkez turu!
Bir zamanlar “Şeytan” lakabıyla yeşil sahalarda fırtına gibi esen ve şimdiler futbolculuğu yapan Rıdvan Dilmen Akmerkez’de görüntülendi.Alışveriş - 28 Temmuz 2017 13:11
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