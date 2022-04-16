Rihanna depresyondan korkuyor!

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Vogue dergisine kapak oldu.

16.04.2022 13:54 Dünya Magazin

Rihanna depresyondan korkuyor!
Hamilelik yolculuğundan bahseden Rihanna, “Sadece eğlenmiştik. Sonra testi yaptım ve ASAP’a da gösterdim. Ertesi sabah doktora gittik” dedi.

Doğum sonrası depresyonundan korktuğunu itiraf eden şarkıcı, hamilelik stilinden gurur duyduğunu belirterek, “Vücudum şu anda inanılmaz şeyler yapıyor ve bundan utanmayacağım” ifadelerini kullandı.
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