Doğum sonrası depresyonundan korktuğunu itiraf eden şarkıcı, hamilelik stilinden gurur duyduğunu belirterek, “Vücudum şu anda inanılmaz şeyler yapıyor ve bundan utanmayacağım” ifadelerini kullandı.
Rihanna depresyondan korkuyor!
Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Vogue dergisine kapak oldu.
16.04.2022 13:54 Dünya Magazin
Doğum sonrası depresyonundan korktuğunu itiraf eden şarkıcı, hamilelik stilinden gurur duyduğunu belirterek, “Vücudum şu anda inanılmaz şeyler yapıyor ve bundan utanmayacağım” ifadelerini kullandı.