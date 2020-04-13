Rihanna: "Dünyayı kurtarmaya çalışıyorum!"
Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsle mücadele için yaptığı bağışlarla gündeme gelen Rihanna, kendisine yeni albümünü soran hayranlarına sert çıktı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Rihanna, "Ben burada dünyayı kurtarmaya çalışırken bir daha albüm sormayın" ifadelerini kullandı
13.04.2020 19:54 Dünya Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz günlerde küresel çapta koronavirüsle mücadele eden bir derneğe 5 milyon dolar bağış yaparak destek oldu. Yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Barbadoslu şarkıcı, bu kez bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Rihanna, kendisine ısrarla yeni albümünün ne zaman çıkaracağını soran hayranlarına sert çıktı. 32 yaşındaki Rihanna, "Ben burada dünyayı kurtarmaya çalışırken bana bir daha albüm sormayın!" ifadelerini kullandı. Öte yandan Rihanna'nın babası Ronald Fenty'nin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. (Kaynak: haberturk.com)