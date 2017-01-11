Rıza Baba’nın kış tedbiri

Magazin - 12 Ocak 2017 04:00

İlginç giyim tarzı ve yağmur botlarıyla dikkat çeken usta oyuncu, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilere "Çizmelerimi beğendiniz mi? arkadaşlar" diyerek kahkaha attı.Zafer Ergin, "Evim buraya çok yakın. Yoğun kar nedeniyle arabayı çıkartamadık. Biz de yürüyerek gelmek zorunda kaldık. Dolayısı ile tedbirli davranarak bu çizmelerimi giydim" dedi.