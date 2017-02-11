Rıza Baba'yı yıkan ölüm!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba doğmamış torunun ölümüyle adeta yıkıldı!

Dizi - 11 Şubat 2017 15:17
Rıza Baba'yı yıkan ölüm!
'Arka Sokaklar' dizisinde bu hafta şoke eden bir bölüm yayınlandı. Daha önce yayınlanan fragmanda Rıza Baba'nın kızının öleceği ima edilmişti fakat dizinin yeni bölümünde ters köşe yapıldı. Rıza Baba'nın kızı değil doğmamış torunu öldü. 'Sezgin' tarafından vurulan Pınar acilen ameliyata alındı. Hamile olan Pınar bebeğini kaybederken, acı haber karşısında Rıza Baba adeta yıkıldı.

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Bağlantılar: Arka Sokaklar, Rıza Baba

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