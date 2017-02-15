Rıza Esendemir'in yeni aşkı!

Magazin - 15 Şubat 2017 14:14

İrem Derici ve Rıza Esendemir çifti boşandı!

Geçtiğpimiz yıl boşanan İrem Derici-Rıza Esendemir çifti, şimdilerde yeni aşklarıyla gündemde. Derici-Lider Şahin aşkının ardından Esendemir de ilk kez yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.Rıza Esendemir, Nişantaşı'nda Begüm Öztürk’le akşam yemeği yedi. Fotoğrafların çekildiğini fark eden ancak tepki göstermeyen sevgililer, yaklaşık bir aydır birliktelik yaşıyor.Derici ile Esendemir, büyük bir aşkla evlenmiş, sürpriz şekilde yollarını ayırma kararı almıştı.Kaynak:sozcu.com.tr