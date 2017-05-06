Rıza Kayaalp'ten 7. Avrupa şampiyonluğu

Milli güreşçi, üst üste 6'ncı, toplamda ise 7. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Diğer Sporlar - 07 Mayıs 2017 00:05

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, Macar sporcu Balint Lam'ı 4 - 3 yenerek altın madalya kazandı. Türk sporcu üst üste 6'ncı, toplamda ise 7. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.



Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki şampiyonanın 5. gününde Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Balint Lam ile karşı karşıya geldi. Minderden 4-3 galip ayrılan milli güreşçi Rıza Kayaalp, üst üste 6'ncı, toplamda ise 7. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.



(DHA)

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