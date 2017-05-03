Rıza Yıldırım Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası 97 kilo finalinde Rus rakibi AnzorBoltukaev'i 4-2 yenen Rıza Yıldırım altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Sporlar - 03 Mayıs 2017 23:55
Rıza Yıldırım Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Güreş Şampiyonası 97 kilo finalinde Rus rakibi Anzor Boltukaev’i 4 – 2 yenen Türk sporcu Rıza Yıldırım altın madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Rıza Yıldırım, yarı finalde karşılaştığı Gürcü rakibi Elizbar Odikadze’yi 8-2’lik skorla yenerek finale yükselmişti.

Finalde de Rus rakibi Anzor Boltukaev’i 4 – 2 mağlup eden Rıza Yıldırım Avrupa şampiyonu oldu.
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