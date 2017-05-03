Avrupa Güreş Şampiyonası 97 kilo finalinde Rus rakibi Anzor Boltukaev’i 4 – 2 yenen Türk sporcu Rıza Yıldırım altın madalyanın sahibi oldu.
Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Rıza Yıldırım, yarı finalde karşılaştığı Gürcü rakibi Elizbar Odikadze’yi 8-2’lik skorla yenerek finale yükselmişti.
Finalde de Rus rakibi Anzor Boltukaev’i 4 – 2 mağlup eden Rıza Yıldırım Avrupa şampiyonu oldu.
Rıza Yıldırım Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Güreş Şampiyonası 97 kilo finalinde Rus rakibi AnzorBoltukaev'i 4-2 yenen Rıza Yıldırım altın madalyanın sahibi oldu.Diğer Sporlar - 03 Mayıs 2017 23:55
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Rıza Yıldırım
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
- Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu
- Enes Tanrıverdi, satrançta dünya şampiyonu oldu
- Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu
- Fenerbahçe - Galatasaray: 3 - 0
- Bursa'da şampiyonluk yemeği!
- Fenerbahçe - Galatasaray: 3 - 0
- VakıfBank'ın şampiyonluk hikayesi!
- Göztepe'den hentbolda dev adım!
- VakıfBank Avrupa Şampiyonu oldu
- Halkbank finalde!