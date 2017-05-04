Diğer Sporlar - 04 Mayıs 2017 18:15

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Rıza Yıldırım, yarı finalde karşılaştığı Gürcü rakibi Elizbar Odikadze'yi 8-2'lik skorla yenerek finale yükselmişti.Finalde de Rus rakibi Anzor Boltukaev'i 4 - 2 mağlup eden Rıza Yıldırım Avrupa şampiyonu oldu.