Rober Hatemo'dan Demet Akalın'a tepki!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 17 günlük 'tam kapanma' dönemine geçildi. Star TV ekranlarında yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programında, bu konu gündeme geldi. Demet Akalın, tam kapanmayla birlikte Bodrum, Çeşme, Antalya gibi yazlık yerlere giden vatandaşlara tepki gösterdi. Akalın, "İki milyona yakın vatandaşımız tatil beldelerine ve memleketlerine gitti. Kimse 'param yok' demesin. Herkesin Bodrum'da evi var" ifadelerini kullandı.Rober Hatemo, Demet Akalın'ın "Kimse 'param yok' demesin" açıklamasına tepki gösterdi. Hatemo, Akalın'a “Sırf fatura ve KDV’leri ödeyebilmek için arabamı, saatimi sattım. Yanlış düşünüyorsun arkadaşım, 2 milyon değil Türkiye." sözleriyle çıkıştı.