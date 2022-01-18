RockA'dan yeni tekli: Gökyüzünde Yandık

Sert iniş ve çıkışlarıyla hayal kırıklığı ve öfke duyguları üzerine inşa edilen şarkı, aynı zamanda grubun Yeniden Hayale albümünün ilk bölümünün kapanış teklisi.Gökyüzünde Yandık, aslında anlatmaktan çok anlamaya ihtiyacı olanların şarkısı. Yapmak istediklerimizi neden yapamadığımızı arayan ve güzelliği bu kaos hayatlarımızın içinde değil de karmaşanın kendisinde bulanların sözleri.Şarkının söz ve müziği Halil Özüpek, düzenlemesi RockA'ya ait. Mix ve prodüksiyonu Konnekt.Studio tarafından yapılan şarkının mastering çalışması Çağlar Türkmen imzası taşıyor.RockA'nın yeni teklisi Gökyüzünde Yandık tüm dijital platformlarda yayında!