Rock'n roll rulez!

Kadın-Moda - 16 Şubat 2017 18:46

80'li yılların asi rock stiline bir gönderme yapan bu modellerle siz de stilinizde farklılık yaratabilir ve uzun süredir giymediğiniz favori grubunuza ait parçaları büyük bir zevkle kombinleyebilirsiniz.70 ve 80'li yılların unutulmaz rock gruplarının logolarının basılı olduğu t-shirt ve sweatshirt'lerinin tekrar moda gündemine girmeye hazırlanıyor. Hollywood ünlülerinin başı çektiği bu trendde ünlü grupların adları ve simgeleri olan her türlü giyim eşyası ile çabasız ve umursamaz bir şıklık sergilemek mümkün.En sevdiği grubun t-shirt'ünü giyerek Paris Moda Haftası'na giden ünlüler bunun sadece bir sokak trendi olmadığının da kanıtı niteliğinde. Siz de groupie akımını hayatınızın her alanına uygulayabilir ve farklı görünümünüzle dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.Günlük şıklığınızı groupie parçalarla tamamlayın. En sevdiğiniz grubun sweatshirt modelini favori jean'iniz ile tamamlayarak bootie'lerinizle son dokunuşu yapın. Sinemaya ve arkadaşlarınızla buluşmaya gidebileceğiniz kombininizle farklı bir hava yakalamanız mümkün.Türkiye'de ise Ayşe Kucuroğlu bu moda akımının öncülerinden! Siz de taytlarınızla, uzun çizmelerinizle veya jean ve spor ayakkabılarınızla kombinleyerek modaya uyabilirsiniz...