Rodallega, Trabzon’a geldi!

(DHA)- TRABZONSPOR’un Akhisar Belediyespor’dan transfer ettiği Hugo Rodallega, öğle saatlerinde Trabzon’a geldi.

Futbol - 25 Ocak 2017 15:05
Rodallega, Trabzon’a geldi!
Bordo mavililerde Başkan Muharrem Usta’nın dün İstanbul’da son kez bir araya gelip transferini resmiyete döktüğü Rodallega, önce İzmir’e gitti, ardından vakit kaybetmeden Trabzon’a ulaştı. Saat 14.40 sıralarında Trabzon Havalimanı’na gelen ve Trabzonsporlu yetkililerin karşıladığı 31 yaşındaki forvet oyuncusu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne geçti.



TAKIMA KATILACAK

Trabzonspor ile 2.5 yıllık anlaşma sağlayan Hugo Rodallega'nın, bugün takımla birlikte antrenmanlara katılması bekleniyor. Bordo mavili kulüpten daha önce yapılan açıklamada, Rodallega’ya yıllık 1 milyon 600 bin Euro verileceği belirtilmişti.

TRABZONSPOR Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Hugo Rodallega’yı kadrolarına katarak önemli bir transfere imza attıklarını belirterek, "Kısa sürede takımımıza adapte olarak önemli katkılar yapacaktır dedi.

Trabzonspor’un yeni transferi Hugo Rodallega Trabzon’a geldikten sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile görüştü. Görüşme sonrasında Rodallega’ya giyeceği 28 numaralı formasını veren Çubukçu, önemli bir transfere imza attıklarını belirterek, “Rodallega ligimizin en önemli golcülerinden biri. Uzun süredir Türkiye’de olması sebebiyle ligi ve ülke kültürünü iyi biliyor. Bunlar bizim için avantaj. Kısa sürede takımımıza adapte olarak önemli katkılar yapacaktır. Transfer hayırlı olsun” diye konuştu.

RODALLEGA: ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM

Rodallega ise transferin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Mazisi başarılarla dolu. Şanlı bir tarihe sahip böyle bir kulübe geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Amacım burada iyi bir performans sergileyerek katkı sağlamak ve takımı bulunduğu yerden daha yukarılara taşımak."
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