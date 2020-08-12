Rojda Demirer: "Bana yaşattığın her şey için…"

Karantina dönemini sevgilisi Ulaş Kıyak ile geçiren ve evinde yaptığı spor etkinliklerini takipçileri ile paylaşan Rojda Demirer, karantina sonrasında soluğu tatilde aldı. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte yaptığı tatile dair bol bol paylaşımda bulunan oyuncu, son olarak Kıyak’ın yeni yaşını kutladı.*Bugünkü “iyi ki “en büyük en derin en coşkulu olanından “hayatta hep ruhunuza yatırım yapın çünkü her şeyin sonu geldiğinde yanınızda sadece onu götüreceksiniz “diye bir şey okumuştum günün birinde… o kadar doğru ki…*Yaşanan koşturmacalar, hırslar, gösteriş merakı , egolar ile aslında insanoğlu hayatı, mutluluğunu, gerçekliğini, maneviyatını es geçiyor.*Önemli olan bunları ıskalamadan hayat telaşına kapılmadan sakin kalmak, an'da kalmak, yaşadığın hayatta ”gerçekten mutlu muyum” sorusuna cevabı dürüstçe verebilmek ve kendimizi kandırmadan sadece ruhumuzu mutluluğa saldığımız bir ömür geçirebilmek aslında, ben seninle tam da bunu yaşıyorum sevgilim beraberken ağız dolusu gülebildiğimiz, içimizdeki çocuğu fütursuzca salabildiğimiz, sonsuz bir huzur, güven ve aşkla birbirimize sarılabildiğimiz için ne mutlu bize…*İyi ki doğdun iyi ki birbirimizi bulduk bana yaşattığın her şey için çok teşekkür ederim. Birlikte nice senelerimize seni çok seviyorum.