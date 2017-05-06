Kanal D'de ekrana gelen "Adı Efsane" dizisinde oynayan Rojda Demirer, işadamı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.
Bir süredir birlikte olan ikili, önceki gecce Ortaköy’deki rutin trafik kontrolüne takıldı. Flaşlar patlayınca yüzü asılan ikili, hızla trafik işlemlerini yaparak oradan uzaklaştı. Mehmet Dinçerler (25) ile Rojda Demirer (37) arasında 12 yaş fark var.
Kaynak: milliyet.com.tr
Rojda Demirer ve Mehmet Dinçerler aşkı belgelendi
Mehmet Dinçerler ile Rojda Demirer aşkı, önceki gecce Ortaköy’de trafik kontrolüne ortaya çıktı. Çift, birlikte görüntülendi.Magazin - 06 Mayıs 2017 09:30
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