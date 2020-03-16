Rolü için at binme dersleri alıyor

Los Angeles’ta aldığı oyunculuk eğitiminin ardından Türkiye’ye dönen Mete Besli, setlere hazırlanıyor. Yapımcılardan teklif üstüne teklif alan genç oyuncu, sonunda kararını verdi ve çok ses getirecek bir dizi projesine “evet” dedi.Projenin detaylarını şimdilik sır gibi saklayan Mete Besli, iddialı bir karakterle seyirci karşısına çıkacağını ve rolü için sıkı çalıştığını açıkladı. At binme dersleri almaya başlayan genç yetenek, şimdilerde vaktinin büyük bölümünü İstanbul-Hadımköy’deki Gürman At Çiftliği’nde geçiriyor.