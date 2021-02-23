Romina ve İskender Paydaş'tan 'Sevgin Yalan'

Uzun zamandır müzikle ilgilenen, şarkı sözleri yazıp besteler yapan Romina, ilk single çalışması ile profesyonel müzik dünyasına adım atıyor.Söz ve müziği Romina’ya ait “Sevgin Yalan” adlı şarkı, 22 Şubat Pazartesi günü İskender Paydaş production etiketi ile dijital platformlarda müzik severlerin beğenisine sunuldu.Tıp dünyası yanında müzik sektörüne de geçiş yapan Romina, ilk şarkısında Türkiye’nin önde gelen aranjörlerinden İskender Paydaş’la çalıştı. Paydaş, aynı zamanda Romina’nın video klibinde de rol aldı.Azeri şarkıcı Romina'nın yeteneğini keşfeden ve 1 sene boyunca stüdyo çalışmaları ile destekleyen İskender Paydaş önümüzde ki zamanlar da gerçekleşecek farklı projeler için de kolları sıvadı.Efektleri Mustafa Vangöl ve Ercan Küçük tarafından yapılan klip, sizlerin beğenisine sunuldu.