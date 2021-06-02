Romina'dan yeni şarkı

Radyoların en çok istek alan sanatçılar kervanına katılan Romina, başta Azerbaycan olmak üzere Türkiye ve Avrupa’nın bir çok ülkesinde fırtınalar estiriyor. Söz ve müziği kendisine ait 300’ü aşkın eseri bulunan güzel şarkıcı tek hedefinin dünyaca ünlü sanatçılar arasında yer almak olduğunu söylüyor. İkinci vatanım dediği Türkiye’de yaşamaya karar veren Romina, ’Sevgin Yalan’ isimli şarkım şuan rekora koşuyor. Zaman kaybetmeden ikinci şarkımı hazırladım. İskender Paydaş production etiketi ile dijital platformlarda yerini alacak olan şarkımın klibini yakında çekeceğim. Söz ve müziği kendime ait olan bu şarkımda büyük beğeni toplayacak’ dedi.İkinci klibinin çekimlerinden hemen sonra 3’üncü klibi için ABD’ye gideceğini dile getiren Romina, ’Bu şarkımı ABD’li ünlü bir şarkıcıyla düet yapacağım. Dünyaca ünlü yönetmen dostum Amerika’da ki çekimler için mekan arayışına girdi. Başta Hollywood olmak üzere birçok yerde klibimi çekeceğim. Bu şarkım yaza damga vuracak, sahiller şarkımla coşacak’ diye konuştu.