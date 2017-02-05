Ronaldinho İstanbul'da

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho İstanbul'da..

Spor - 05 Şubat 2017 13:09

Brezilya'nın efsane ismi Ronaldinho, İspanya'dan Türkiye'ye geldi. THY'nin tarifeli seferiyle Barcelona'dan İstanbul'a gece geç saatlerde gelen efsane futbolcu Ronaldinho'yu Atatürk Havalimanı'nda menajer Ümit Akbulut karşıladı. Havalimanı çalışanları ve Türk Hava Yolları uçuş ekibinin fotoğraf çekilme isteğini kırmayan ünlü forvet özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı.



Brezilyalı yıldızın İstanbul'a ünlü futbolcuların da ortakları arasında bulunduğu menajerlik ve organizasyon şirketi ile işbirliği yapmak için geldiği belirtildi.



Kaynak: DHA

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