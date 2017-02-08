Ronaldinho'dan 3 Adam'da şov!

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho, 3 Adam'a konuk oldu.

Magazin - 08 Şubat 2017 22:05
Ronaldinho'dan 3 Adam'da şov!
TV8 ekranlarında yayınlanan ve Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyüka'nın sunduğu 3 Adam programı aktif futbolculuğu döneminde dünyanın en iyisi olarak nitelendirilen Ronaldinho'yu konuk etti.

Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, Türkiye'de çok oynanan çivilerin futbolcu, bozuk paranın da futbol topu olarak kullanıldığı tahta üzerindeki futbol sahasında da şov yaparak 3 Adam'a fark attı.

İŞTE O ANLAR;




Ronaldinho'dan Türk takımlarına transfer yorumu

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