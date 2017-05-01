Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız futbolcusu Wan Der Wiel'in sevgilisi Rose Bertram, Instagram'da olay paylaşımlarına devam ediyor.
Güzel model, arkadaşı Kay Maes ile çıktığı tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Güzel modelin paylaşımları büyük ilgi gördü.
Rose Bertram'dan olay yaratan paylaşımlar
Güzel model Rose Bertram, Instagram'da olay paylaşımlarını sürdürüyor.Dünya Magazin - 02 Mayıs 2017 00:00
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