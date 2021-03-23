Rotayı İzmir'e çevirdi... Tolga Sarıtaş 3 milyon TL'ye arsa aldı!

Şu sıralar Show TV'de pazar akşamları yayınlanan 'Arıza' isimli diziyle ekranlarda olan Tolga Sarıtaş, sektörden kazandığı parayı gayrimenkule yatırıyor. Başarılı oyuncu, son olarak İzmir’in Kösedere Köyü’ne bağlı Boyabağı Koyu’ndan arsa aldı. Sarıtaş'ın 3 dönümlük arsaya ev yaptırmayı planladığı öğrenildi. Oyuncunun yaklaşık 3 milyon lira ödediği söyleniyor.