Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'nin izleyici tarafından ilgiyle izlenen Sen Çal Kapımı dizisine ekrana getirdikleri küvet sahnesindenötürü ceza kesti.
KÜVET SAHNESİ DİZİYİ YAKTI!
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi, masaj, jakuzi ve duş sahnelerinin müstehcen nitelikte olması nedeniyle RTÜK'ün engeline takıldı. Kurum, diziye "Türk aile yapısına aykırı olduğu" gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.
İŞTE SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNE CEZA YEDİREN SAHNE:
RTÜK o sahneyi affetmedi! Sen Çal Kapımı dizisine ceza!
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerde oynadığı Sen Çal Kapımı dizisindeki Eda ve Serkan'ın küvet sahnesi olay olmuştu. RTÜK, diziye "Türk aile yapısına aykırı olduğu" gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.
11.02.2021 10:51 Dizi Galeri