RTÜK'ten izdivaç programları için açıklama geldi!

690 sayılı KHK ile evlilik programlarının yasaklandığı iddiasına RTÜK'ten açıklama geldi. RTÜK tarafından yapılan açıklamada artık programlar için yaptırımların ağırlaşacağı belirtildi.

Magazin - 01 Mayıs 2017 09:11
RTÜK'ten izdivaç programları için açıklama geldi!
OHAL kapsamında 690 sayılı KHK ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) Kanunu’nda yapılan değişikliğin ardından evlilik programlarının yasaklandığı tartışmalarıyla ilgili RTÜK’ten açıklama geldi. Kurum yetkilileri, evlilik programlarının yasaklanmadığını, ancak bu ve diğer programlarda yaşanacak yayın ihlallerinin bundan böyle lisans iptaline kadar yaptırımlara tabi olacağını belirtti.

TV ve radyoların uyması gereken yayın hizmetleri ilkeleri, kanunun 8. maddesinde düzenleniyor. Söz konusu maddede, televizyon lisans iptali sadece a, b ve d fıkralarında yer alan “devletin varlık ve bağımsızlığı, toplumda kin ve nefret duyguları oluşturma, terör eylemleri ve örgütlerini övme” konularıyla sınırlıydı.

Kaynak:haberturk.com
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