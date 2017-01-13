“Ruh öküzümü bu oyunda buldum"

Kültür-Sanat - 13 Ocak 2017 11:16

Hakan Meriçliler, “Oyunda romantik biri değilim ama normal hayatta tam bir romantiğim”…Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde, Birol Güven’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Galip Erdal’ın üstlendiği, başrollerini Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler’in paylaştığı “Binde Bir Gece Diyalogları”, 14 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 20.30’da Zorlu PSM’de tiyatro severlerle buluşacak…İlişkiler ve evliliklerde yaşanan bilindik sorunların yanı sıra, geleneksel anlayış ile modern düşüncenin zıtlığını mizahi bir bakış açısıyla anlatan oyunun afiş çekimlerinde heyecanlarını gizleyemeyen başrol oyuncuları Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler, “Geri sayıma başladık. Seyirciyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dediler.