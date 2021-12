Ruhsal rehber Senem Prem Nilaya’dan yepyeni bir çalışma!

Enerji Optimizasyonu Senem Prem Nilaya tarafından kanal bilgisi olarak gelen bir şifa/ arınma/ dengelenme/ yapılandırma sistemidir.Çalışmanın ismi, işleyiş mekanizması ve uygulama şekli tamamen rehberlik kanalından gelmiş olup, özgün bir sistemdir.Çalışmaya Hayatına bolluğu, bereketi, aşkı, sağlığı çekmek isteyen herkes katılabilir. 11.12.2021 de çalışma başlıyor.Enerji Optimizasyonu mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanıp sonuca ulaşmak ve sorunları gidermek için en kısa sürede en büyük başarıyı elde ederek, mevcut problemleri çözüme kavuşturmak için eylem yapmak demektir.11 Adet 💥 Enerji Optimizasyonu bulunmaktadır.💸 Bolluk Bereket♥️Aşk’la Buluş🦋 Yeni Sağlık Yaratımı🧚‍♀️ Kutsal Dişinin Uyanışı💪 Süper Dna ile Gençlik ve Canlılık☯️ Kutsal Sex🧠 Zihinsel Özgürleşme🧚‍♀️Sezgisel Bağlantı ile Rehberlerinle İletişim🌏Dünyada Cenneti Yaratma💟Yaratıcı Gerçek🕉Gerçek İnsanEnerji Optimizasyonu aktivasyonları gerçek insana evrilme süreçlerinizde yeniden yapılandırmanızı sağlayarak, uyanışınıza destek olur.Her bir aktivasyonda 11 gün boyunca yükselen gezegensel ve kozmik enerjilere uyumlanmak, kökteki en derin inançları ortaya çıkararak kolaylıkla arındırmak, yeniden enerji beden sistemini ve DNA kodlarını yapılandırmak amacıyla omurga hattı boyunca uzanan pranik kanal üzerinde ve DNA sisteminde Senem Prem Nilaya tarafından enerji aktivasyonu yapılacak olup, bu enerjinin enerji bedeninde köklenmesi ve desteklenmesi için whatsappdan/telegram üzerinden 11 gün boyunca her gün çeşitli esma çalışmaları ve ödevler verilerek çalışma tamamlanacaktır.Oluşturulan Whatsapp/Telegram çalışma grubunda her gün paylaşılan çalışmalar katılımcılar tarafından uygulanacaktır.11 günlük çalışmada her gün Senem Prem Nilaya tarafından katılımcılara enerji optimizasyonu yüklenecektir. Katılımcının niyet etmesi ve uygulamalarını yapması yeterlidir.İstediğiniz enerji optimizasyonuna katılabilirsiniz. Benim tavsiyem gerçek insana dönüşme yolculuğunuzda sırasıyla tüm aktivasyonları uygulayarak, DNA kodlarınızı açıp, uyanışı desteklemeniz olacaktır.Şimdiden evrene, tüme ve tüm katılımcılarımıza şifa getirmesi niyetleriyle. Aşk'la...Namaste