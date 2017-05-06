Rus hakemin olay pozları!

Rus hakem Ekaterina Kostyunina, Instagramda paylaştığı gönderilerle oldukça ilgi görüyor!

Dünya Magazin - 06 Mayıs 2017 19:00
Rus hakemin olay pozları!
Rusya Amatör Ligi'nde olan 21 yaşındaki hakem Ekaterina Kostyunina, işinde olukça iddialı!

Sosyal medyasında paylaştığı pozlar sayesinde her geçen gün hayran sayısı arttırıyor.

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