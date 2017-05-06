Rusya Amatör Ligi'nde olan 21 yaşındaki hakem Ekaterina Kostyunina, işinde olukça iddialı!
Sosyal medyasında paylaştığı pozlar sayesinde her geçen gün hayran sayısı arttırıyor.
Rus hakemin olay pozları!
Rus hakem Ekaterina Kostyunina, Instagramda paylaştığı gönderilerle oldukça ilgi görüyor!Dünya Magazin - 06 Mayıs 2017 19:00
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